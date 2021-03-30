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Mehmet Akif Ersoy’u anma sergisi düzenlendi
Bilecik’te İstiklal Marşının Kabulü ’nün 100’üncü yıl dönümü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy’u anma sergisi düzenlendi
BİLECİK 30.03.2021, 15:00
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Bilecik’te İstiklal Marşının Kabulü ’nün 100’üncü yıl dönümü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy’u anma sergisi düzenlendiBilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol yaparken, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Ardından öğrenciler ile birlikte resim sergisini gezen İl Müdürü Akyol, anaokulu öğrencilerinin hazırladığı resimler çok beğendi.