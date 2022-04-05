Bilecik Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi tarafından Nisan ayı meclis toplantısı sonrasında Meclis Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya, meclis üyeleri ve muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeği sonrası Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen tarafından Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi, Bilecik Kent Konseyi, ilçe belediyeler, Şeyh Edebali Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla düzenlenmesi planlanan, Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı sempozyumu hakkında bilgi verildi.