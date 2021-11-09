Matematik çocukların kabusu olmaktan çıkıyor

Bilecik Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi işbirliğinde hazırlanan program kapsamında öğrenciler matematiği 3 boyutlu ve dokunarak öğrenme imkanı buluyor.

Eğitime yönelik birçok anlamlı çalışmayı uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, ortaokul öğrencilerini Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evindeki matematik müzesinde ağırlıyor. ‘Matematiğe Dokunmayan Kalmasın’ ve ‘Matematik Çocukların Korkulu Rüyası Olmaktan Çıkıyor’ sloganları ile hazırlanan programda uzman eğitmenler tarafından matematik farklı ve eğlenceleri yönleriyle öğrencilere aktarılıyor. Günde 3 seans halinde bir hafta boyunca devam edecek programda öğrenciler, matematik müzesinde yer alan materyallerle matematiği dokunarak öğrenme imkanı buluyor.