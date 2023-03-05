Mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Mart ayı Belediye Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Gölpazarı Belediyesince gerçekleştirilen Mart ayı meclis toplantısı açılışında, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen, 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, ilçe genelinde yapılan çalışmalar değerlendirilirken, ilerleyen süreçte izlenilecek planlar tartışıldı. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’in başkanlığında yapılan toplantıya ilçe meclis üyeleri ve yetkili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda deprem bölgesinde yapılan yardım çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Başkan Suer, “Bizleri derinden sarsan depremin yaralarını sarmak için tüm kamu kurumlarımız ve milletimiz mücadelesini devam ettiriyor. Bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gönüllü hemşehrimiz, deprem bölgesinde canla başla mücadele etti. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.