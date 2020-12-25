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Market ve bakkallarda gıda denetimi yapıldı
Bilecik’in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki bakkal ve marketler denetlendi.
BİLECİK 25.12.2020, 12:17
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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki bakkal ve marketler denetlendi.Pazaryeri ilçesinde vatandaşların başta gıda sektöründe sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla rutin denetimlerini sürdüren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe ve köylerde bulunan bakkallarda ve marketlerde denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, çalışan personelin hijyen belgeleri, işyeri genel temizliği ve ürün etiketleri kontrol edildi.
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