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Manevi destek ekibi Ramazan ayı boyunca deprem bölgesinde

MANEVİ DESTEK EKİBİ RAMAZAN AYI BOYUNCA DEPREM BÖLGESİNDE

BİLECİK 30.03.2023, 10:41
Manevi destek ekibi Ramazan ayı boyunca deprem bölgesinde

Manevi destek ekipleri deprem felaketinde ağır hasar alan Malatya’da faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bilecik İl Müftülüğünce asrın felaketini yaşayan illerden biri olan Malatya’da Ramazan ayı boyunca manevi destek hizmetlerini yürütmek amacıyla, din görevlileri ve Kur’an Kursu öğreticilerinden oluşan ekipler depremzede vatandaşlara yardım çalışmalarının yanında vaaz, irşad ve Kur’an-ı Kerim okuma gibi manevi destek hizmeti vermeye devam ediyorlar.

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