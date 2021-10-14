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Mahallenin sevimli kedilerine özel bakım ve aşılama yapıldı

Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı’nda bakımları yapılan 4 sevimli kediye iç ve dış parazitleri ile birlikte kuduz aşısı yapıldı.

BİLECİK 14.10.2021, 10:04
Mahallenin sevimli kedilerine özel bakım ve aşılama yapıldı

Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı’nda bakımları yapılan 4 sevimli kediye iç ve dış parazitleri ile birlikte kuduz aşısı yapıldı.

Musapınarı Mevkii sakinlerinden Muzaffer Yücel, sahipsiz, ancak mahalleli tarafından sevilen sevimli 4 kedinin bakımlarının ve aşılarının yapılması için geçici hayvan barınağını arayarak yardım istedi. Belediye ekipleri tarafından alınan 4 sevimli kedi, Veteriner Hekimi Arzu Şensoy Çetiner tarafından gerekli bakım ve kontrolleri yapılarak iç ve dış parazitleri ile kuduz aşıları yapıldı. Gönüllü olarak kedilerin bakımı ile ilgilenen hayvansever Muzaffer Yücel, kedileri bir an olsun yalnız bırakmadı. Yücel’e belediye tarafından can dostlarımız için mama kabı verilerek mama yardımında bulunuldu. Sevimli can dostları için ayrıca belediye ekipleri tarafından düzenli olarak mama desteği verileceği öğrenildi.

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