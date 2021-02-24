Bilecik İl ve Afet Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) tarafından mahalle ve köy muhtarlarına eğitim verildi.

2021 yılı ’Türkiye Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edilirken, ülke genelinde ’Afet Eğitim Seferberliği’ başlatıldı. Bu kapsamda Bilecik merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlarına afet Farkındalık Eğitimi kapsamında farkındalık düzeyinde sivil savunma hizmetleri ve seferberlik bilgisi, gönüllülük, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) afet sonrası insani yardımlar, iyileştirme, hak sahipliği ve borçlandırma ile psikososyal hizmet konularında eğitim verilmiştir.