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Lise önünde yaşanan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı
Bilecik’te Ertuğrulgazi Lisesi önünde meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.
BİLECİK 14.09.2022, 11:09
Bilecik’te Ertuğrulgazi Lisesi önünde meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre; Ertuğrulgazi mahallesi Ertuğrul sokak üzerinde seyir halindeki 34 EOH 966 plakalı otomobil ile Himmet Ağa Sokak’tan Ertuğrul Sokak istikametine dönmek isteyen 11 EP 555 plakalı otomobil Ertuğrulgazi Lisesi önünde çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kazalı araçların olay yerinden kaldırılması sonrası trafik normale döndü.
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