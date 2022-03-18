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Lise öğrencilerinin hazırladığı ’Edebali’nin Mirası Çanakkale’ adlı kısa film ayakta alkışlandı

Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına hazırladıkları ’Edebali’nin Mirası Çanakkale’ adlı kısa film ayakta alkışlandı.

BİLECİK 18.03.2022, 18:17
Lise öğrencilerinin hazırladığı ’Edebali’nin Mirası Çanakkale’ adlı kısa film ayakta alkışlandı

Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına hazırladıkları ’Edebali’nin Mirası Çanakkale’ adlı kısa film ayakta alkışlandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü nedeniyle Bilecik’te anma ve kutlama programları düzenlendi. Kutlamalar ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekili Selim Yağcı, Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak, şehit yakınları, gaziler ve kurum amirlerinin şehitlik ziyareti ile devam etti.

"Tarihte eşi ve benzerine az rastlanan bu müthiş zaferde, ecdadımız 250 bin şehit vermiştir"

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği programla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde devam etti. Burada günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapan Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Basatemür, "18 Mart 1915, birlik ve beraberlik içinde canları pahasına omuz omuza mücadele eden milletimizin eşsiz bir kahramanlık destanını yazdıkları tarihtir. Birlik ve beraberlik içinde kardeşçe kenetlenmenin açık bir sembolü olan Çanakkale Zaferi, ecdadımızın iman ve azminin bir ifadesidir. Bu zaferde ecdadımız ayrıca, cephede bile düşmanından esirgemediği merhametini ve şefkatini tüm dünyaya örnek olacak şekilde ortaya koymuştur. Tarihte eşi ve benzerine az rastlanan bu müthiş zaferde, ecdadımız 250 bin şehit vermiştir. Çanakkale’yi geçilmez kılan değerlerimize sarılmalıyız. Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynağı olmalıdır. Çanakkale’de Şeyh Edebali’nin mirasına sahip çıkan, göğsü iman dolu ecdadımız, Osman Bey’in rüyasında gördüğü cihan hâkimiyeti idealinin bugün büyük Türkiye anlayışıyla devam etmesini sağlamıştır. Bu anlayışa ulaşmak için millet olarak nereden geldiğimizi, hangi badirelerden kurtulduğumuzu unutmadan, çağla kuşanmak durumunda olduğumuzu bilmeliyiz. Köklerimizden koptuğumuzda, bizi ayakta tutacak besleyici kaynaktan koptuğumuzu da bilmek zorundayız. Milletçe Çanakkale ruhunu kavramaya, kuşanmaya muhtacız. Bu ruh, birlik ve beraberliğimizin, huzurumuzun teminatıdır. İşte bu yüzden 107 yıl önce bağımsızlığa, imana, inanca ve medeniyete yönelik, yedi düvele karşı bütün bedenini, gücünü, idrakini ortaya koyarak verilen direnişi örnek almalıyız" dedi.

Ayakta alkışlandı

Program Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan ‘Birileri Var’ adlı fotoğraf sergisi gezilerek ‘Edebalı’nın Mirası Çanakkale’ isimli kısa film izlendi. Ardından Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafında oratoryo ve koro dinletisiyle buradaki program son buldu. Daha sonra şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine yönelik düzenlenen yemek daveti ve Kayıboyu Camii’nde tüm şehitlerimiz için okunan Mevlid-i Şerif’in ardından anma programı sona erdi.

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