banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

Lefke taşı ve mesire yerleri konuları görüşüldü

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ziyaretinde Lefke taşı ve mesire yerlerini konularının ele alındığını söyledi.

BİLECİK 13.10.2021, 11:01
Lefke taşı ve mesire yerleri konuları görüşüldü

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ziyaretinde Lefke taşı ve mesire yerlerini konularının ele alındığını söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bir takım ziyaretler için Bursa’ya gitti. Başkan Şahin, Bursa temaslarında ilk olarak Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel’i makamında ziyaret etti. İkili ilçede Karayolları tarafından yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ardından Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcıları Ali Yapmış ve Rıfat Ataş ile görüşen Başkan Şahin, Lefke taşı ve ilçedeki mesire alanlarına yapılması planlanan ağaç dikimi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Şahin, ilgi ve destekleri için bölge müdürü ve yardımcılarına ilçesi adına teşekkür etti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1