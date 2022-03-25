Lefke Rüstem Paşa Kervansarayı yok olmaktan kurtarılacak

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız ve beraberindeki heyet, Vezirhan Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı ve Lefke Rüstem Paşa Kervansarayı inceledi.

Bölge Müdürü Yıldız, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve beraberindeki heyet, Vezirhan Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı ve Lefke Rüstem Paşa Kervansarayı inceledi. Yapılan inceleme sonrası bir açıklama yapan Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Vezirhan Köprülü Mehmet Paşa Kervansaray’ını Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü proje çerçevesinde yapılacak restorasyon çalışmaları sonrası tahsisini alarak üniversite organizasyonları, toplantı ve seminerleri, misafirlerinin ağırlanması, sosyal projeler gibi konularda kullanmak ve Vezirhan’a değer katmak için çalışıyoruz" dedi.

"Lefke Rüstem Paşa Kervansarayı bu proje ile yıkılmaktan, yok olmaktan kurtarılacak"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise "Osmaneli’nde bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş Lefke Rüstem Paşa Kervansarayını tekrar turizme kazandırmak istiyoruz. Bursa Vakıflar Bölge Müdürümüz Haluk Yıldız ve yöneticileri ile yerinde incelemelerde bulundu. Kervansarayın hızla restorasyonu için kervansarayda belediyemize ait olan hisselerin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devri için konu önümüzdeki meclis gündemine konuşacak. Kamulaştırma ve Restorasyon çalışmaları Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce yapılacak olan Lefke Rüstem Paşa Kervansarayı bu proje ile yıkılmaktan, yok olmaktan kurtarılacak. Bilecik ve Osmaneli turizmi çok değerli bir kültürel varlığı kazanacak. Vakıflar Bölge Müdürümüz ve yöneticilerine ziyaretleri ve projemize katkıları için teşekkür ederim" dedi.