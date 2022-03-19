Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’in Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’u ziyaretinde, Lefke Rüstem Paşa Kervansarayı restorasyonu ve kamulaştırma çalışmaları görüşüldü.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Lefke Rüstempaşa Kervansarayı, Lefke Kalesi, Roma Köprüleri, Gözetleme Kuleleri, İpek Yolu, Roma Ordu Yolu, Hac Yolları, Sufi Yolu gibi tarihi varlıklarımızın restorasyonları için Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ziyaret etti.

Yapılan ziyarette hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "İlçemizde mevcut ve bilinen tarihi ve Kültürel Varlıkların yanında ortaya çıkardığımız yeni değerlerimizi de restore edip turizme kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Lefke Rüstem Paşa Kervansarayı restorasyonu, kamulaştırma çalışmaları, yenileme için ihaleye çıkılmak üzere olan Aya Yorgi Kilisemiz hakkında görüştük. Genel müdürümüz her iki projemiz içinde ilgilendi. Bu projeleri hızla gerçekleştirmek için Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle çalışmaları yürüteceğiz. Yine bu restorasyonlar için destek aldığımız başta Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olmak üzere diğer üniversitelerimizle de projelerimize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu konulardaki görüşmelerimizi de sürdürüyoruz. Projelerimize destek sözü veren Vakıflar Genel Müdürümüz Burhan Ersoy’a ve her konuda hedeflerimize varmak için yatırımlarımıza destek olan Milletvekilimiz Selim Yağcı ve birlik, beraberlik içinde çalıştığımız İl Başkanımız Serkan Yıldırım ve İlçe Başkanımız Şaban Güdem’e ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.