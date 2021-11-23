’Lefke Han Sanat Atölyeleri ve Kadın Girişimcilik Merkezi’ açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bir kalkınma ajansı ’’Kaliteli Girişimci Güçlü Rekabet" projesi kapsamında finanse edilen Lefke Han Sanat Atölyeleri ve Kadın Girişimcilik Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Şükrü Beydemir, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı açılışta, Bilecik halkının çalışkan ve üretken olduğunu ifade etti.

Bilecik halkının kente bir şeyler katma çabası içerisinde olduğunun altını çizen Vali Dr. Kızılkaya, ’’Bilecik ve ilçelerinde sürekli gelişimi ve değişimi izliyoruz. Ve bunun içerisinde olmaktan bir Vali olarak çok büyük mutluluk duyuyorum. Osmaneli’nde bir projenin gelişimini ve geldiği noktayı görmek gerçekten mutluluk verici. İlçemizin, kırsal turizm anlamında geldiği nokta gurur verici. Ve her geçen gün güzel hizmetlere imza atıldığını görmek beni mutlu ediyor.’’ dedi.

"Bilecik ve Osmaneli turizmine hizmet verme anlamında önemli"

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin ise bir kalkınma ajansı ve kamu kurumlarıyla birlikte ortak hareketle projeleri yapmaya devam ettiklerini ifade ederek, ’’Lefke Han Sanat Atölyeleri ve Kadın Girişimcilik Merkezi’nin özellikle hem Bilecik hem de Osmaneli turizmine hizmet verme anlamında önemli olduğunu dile getirdi.

Girişimcilik faaliyetlerinde bulunan girişimciler arasında yılın girişimcilik ödülünü almaya hak kazanan girişimcilere plaketlerinin verilmesinin ardından Vali Dr. Kızılkaya ve beraberindekiler, Lefke Han Sanat Atölyeleri ve Kadın Girişimcilik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirerek, Belediye Başkanı Şahin’den, kadın girişimcilerden ve usta öğreticilerden bilgi aldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile birlikte Kaymakam Ünal’ı makamında ziyaret eden ve ilçe hakkında brifing alan Vali Dr. Kızılkaya daha sonra Belediye Başkanı Şahin’e iadeyi ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Şahin’den belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alan Vali Dr. Kızılkaya, 1995 yılında askerlik görevini yapmakta iken Van Başkale’de şehit olan Halil Öktem’in İnönü Mahallesinde yaşayan annesi Yetare Öktem’i, Kaymakam Yüksel Ünal ve beraberindekilerle birlikte ziyaret etti. Osmaneli ilçesi ziyaretleri sırasında Vali Dr. Kızılkaya, Osmaneli tarihi konaklarını inceleyerek, çarşı esnafına hayırlı işler dileğinde bulundu.