Lastiği patlayan otomobil yolun karşısındaki benzinlik duvarına çarptı: 1 yaralı

Bilecik’te seyir halinde iken lastiğinin patlaması sonucu olan kaza yapan otomobildeki bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli’nden Eskişehir istikametine seyir halinde olan Fatih N.’in kullandığı 54 ABV 800 plakalı otomobilin lastiği bilinmeyen bir sebepten Bilecik Küplü kavşağında patladı. Lastiğin patlaması üzerine araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşı şeridine geçerek benzinlik girişinde bulunan kaldırıma çarparak durabildi. Kazada sürücünün yanında bulunan kardeşi Ahmet N. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.