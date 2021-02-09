Kuyumcular hafta sonu açık olmak istiyor

Bilecik’te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, çiçekçilere tanınan imkân kendilerinin için de uygulanmasını isteyerek, "Kuyumcular da hafta sonu belli saatler arasında açık olmak istiyor" dedi.

Sünetci, pazar günü kutlanacak olan 14 Şubat Sevgililer Günü’nün sokağa çıkma kısıtlamasa denk gelmesi sebebiyle, çiçekçiler gibi belli saat aralıklarında muaf tutulmasını istediklerini söyledi. Kuyumcu sektörünün en çok iş yaptığı günün 14 Şubat Sevgililer Günü olduğunu anlatan Sünetci sözlerine şöyle devam etti;

"Şuan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir çok sektör gibi bizlerinde işleri kötü durumda. 14 Şubat Sevgililer Günü biz kuyumcuların iş yaptığı nadir günler arasında. Bu gün Günü’nün sokağa çıkma kısıtlamasa denk gelmesi sebebiyle, çiçekçiler gibi belli saat aralıklarında muaf tutulmak istiyoruz. Covid-19 nedeniyle düğün, sünnet gibi programların kesilmesi yüzünden aylardır zor durumda olan biz kuyumcular, 13 şubat-14 şubat günlerinde kepenklerini açmak yetkilerinin sesimizi duymasını istiyoruz."