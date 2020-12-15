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Kuşçaören Köyü yolunun plentmiks temel yapımı sona erdi
Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kuşçaören Köy yolunun plentmiks temel yapımı sona erdi.
BİLECİK 15.12.2020, 11:25
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kuşçaören Köy yolunun plentmiks temel yapımı sona erdi.Geçtiğimiz ay içerisinde onarım ve standart geliştirme çalışmalarının tamamlandığı Kuşçaören Köyü yolunun plentmiks temel yapım işi sona erdi. Bilecik İl Özel İdare tarafından bu yolun asfalt sezonunun başladığı dönemde asfaltlama işleminin yapılması planlandığı belirtildi.
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