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Kuşçaören Köyü yolu onarım çalışmaları devam

KUŞÇAÖREN KÖYÜ YOLU ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM

BİLECİK 27.10.2020, 12:45
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Kuşçaören Köyü yolu onarım çalışmaları devam

Bilecik’te İl Özel İdare ekiplerince köy yollarında genişletme ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bilecik İl Özel İdare ekiplerince Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kuşçaören Köyü yolu onarım ve standart geliştirme işleri devam etmektedir. Ekipleri yolda yer yer 3,8 metre satıh genişliğine sahip olan yol platformu çalışma sonrası 6,5 metre satıh genişliğine çıkarılacak. Bu sayeye araçlar daha rahat bir şekilde seyahat edebilecek.

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