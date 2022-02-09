Kuşak sınavı heyecanı yaşandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı taekwondo kursuna katılan sporcular kuşak sınavı heyecanı yaşadı.

Antrenör Kübra Özen’in yetiştirdiği 50 sporcu kuşak sınavını başarı ile tamamladı. Kuşak sınavı protokol üyeleri ve velilerin de katılımıyla Bozüyük Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, yemin töreni, kuşak ve belge seromonisiyle sona erdi. Taekwondo Antrenörü Kübra Özen, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam’a, Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Tetik’e, Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Hakan Canbaz’a, Güneş Spor Kulübü Başkan vekili Recep Peri’ye, Sınav Komisyon Başkanı Osman Aksoy’a, Halk Eğitimi personeline ve katılım gösteren tüm değerli velilere teşekkürlerini iletti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam da, gösterdikleri üstün başarıdan dolayı küçük sporcuları, verdiği emeklerden dolayı Kübra Özen hocayı kutlayarak başarılarının devamını diledi.