Kuşak Güreşi Ümit Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Bilecikli sporculardan büyük başarı

Kuşak Güreşi Ümit Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Bilecikli sporcular turnuvaya damga vurarak takım halinde Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyon Başkanlığı’nın 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası 11-13 Kasım 2022 tarihlerinde 34 ilden 400 sporcunun katılımı ile Niğde’de gerçekleştirildi. Hem kız hem de erkek kategorisinde mindere çıkan Bilecikli sporcular turnuvaya damga vurarak takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Kızlar kategorisinde 48 kilogramda sıklette mindere çıkan başarılı sporcu Sıla Durmaz bütün rakiplerini yenerek altın madalya elde etti ve Türkiye Şampiyonu oldu. +70 kilogramda sıklette mindere çıkan Hatice Nur Göktaş, 63 kilogramda Şevval Yağmur Tunca ve 52 kilogramda Çilem Nur Söğüt gümüş madalya elde ederek kendi sıkletlerinde Türkiye ikincisi olurken 57 kilogramda mücadele eden Sümeyye Deniz ise bronz madalya elde etti ve Türkiye üçüncüsü oldu.

Ümit Erkekler kategorisinde +90 kilogramda sıklette mindere çıkan Mikail Zaloğlu Türkiye Şampiyonu olurken +90 kilogramda mücadele eden Fatihcan Erhan gümüş madalya elde etti ve Türkiye ikincisi oldu. 60 kilogramda sıklette Bekir Can Taraklı ile 73 kilogramda sıklette mücadele eden Serkan Değirmenci bronz madalya elde ederek Türkiye üçüncüsü oldu. Bu sonuçların ardından toplamda 2 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde eden Bilecikli sporcular takım halinde turnuvayı ikinci tamamladı. Turnuvanın en centilmen sporcusu ödülü ise 52 kilogramda mücadele eden başarılı sporcu Merve Aybüke Özdemir oldu.