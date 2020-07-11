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Kuş yuvaları Osmangazi Parkındaki yerini aldı
KUŞ YUVALARI OSMANGAZİ PARKINDAKİ YERİNİ ALDI
BİLECİK 11.07.2020, 11:22
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılan kuş yuvaları Osmangazi Parkı’ndaki ağaçlara yerleştirildi.
Yaz ayları ile birlikte ilçedeki yeşil alanlardaki yabani hayvan popülasyonu renkli görüntüler oluştururken, ekipler kuşlar için önemli bir projeye imza attı. Yapılan çalışmalar özellikle çevredeki vatandaşlardan tam not aldı.
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