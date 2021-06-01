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Kuru kalem ve yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, Yaygın Eğitimi Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan kuru kalem ve yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı.

BİLECİK 01.06.2021, 10:56
Kuru kalem ve yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, Yaygın Eğitimi Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan kuru kalem ve yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen serginin açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ve Resim Kursu öğretmeni Ferda Tankuş tarafından pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Resim sergisini gezen Mahmut Demir, kurs öğretmeni ve kursiyerlerle birlikte pasta kesti. Demir, ardından sergiyi gezerek kurs öğretmeni Ferda Tankuş ve kursiyerlerden sergilenen eserler ile ilgili bilgi aldı.
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