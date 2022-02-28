Kurtköy üreticilerinin istek ve önerilerine kulak verildi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri Kurt köyünde üreticilerle bir araya gelerek, istek ve önerilerine kulak verdi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelleri Bilecik’in Merkez’ine bağlı Kurtköy’nü ziyaret ederek üretici ile buluşuldu. Üreticilerin öneri ve şikayetlerini birinci ağızdan dinleyen personeller üreticileri çeşitli konularda bilgilendirdi. Ağırlıklı olarak organik tarım, iyi tarım uygulamaları, hasat öncesi pestisit denetimi, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP), kahverengi kokarca karantina zararlısı, buzağı ölümleri ve hayvan refahı konuları işlendi. Kurtköy Muhtarı Mehmet Ali Akıncı, bu buluşmanın köyleri için çok faydalı bulduğunu belirterek “2022 yılı üretim sezonunun köyümüz ve ülkemiz adına verimli ve karlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Köy ziyaretleri devam edecektir”

Öte yandan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “Üreticilerin yaşadığı sorunları yerinde dinleme ve sorunlarına çözüm sunma anlayışından hareketle köy ziyaretleri devam edecektir" ifadelerine yer verdi.