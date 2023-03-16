1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı Hocası Murat Salih Kurnaz, ’Karate 1 Series A Organizasyonu’nda görev aldı.

Dünya Avrupa Şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor antrenörü ve aynı zamanda Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni olan Murat Salih Kurnaz, Konya’da düzenlenen 76 ülkeden bin 65 sporcunun katıldığı ’Karate 1 Series A Organizasyonu’nda milli takım antrenörü olarak görev aldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, antrenör Kurnaz’ı kutlayarak kendisiyle gurur duyduğunu belirtti.