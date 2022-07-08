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Kurban pazarlarında denetimler sıkılaştırıldı
Kurban Bayram’ının yaklaşması ile birlikte Bilecik’in kurban pazarlarında denetimler sıklaştı.
BİLECİK 08.07.2022, 10:22
Kurban Bayram’ının yaklaşması ile birlikte Bilecik’in kurban pazarlarında denetimler sıklaştı.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş’ın katılımıyla 8 alanda geçici olarak kurulan kurban pazarında hijyen kurallarına, uyum ve satış için gerekli belgelere ilişkin denetim yapıldı. Yoldaş, veteriner hekimler eşliğinde kurbanlıkları tek tek kontrol etti. Yapılan incelemelerde kurbanlıkların kulak küpesi, aşıları, pasaport belgeleri, yaş tayini ve genel sağlık durumuna dikkat edildi.
İl Müdürü Yoldaş yaptığı açıklamada, “Kurban bayramı boyunca il müdürlüğümüz veteriner hekimleri sahada görevli olarak bulunacak” ifadelerini kullandı.