Kurban Bayramı’nda alınacak tedbirler değerlendirildi

Bilecik’te Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde alınacak tedbirlere ilişkin genel değerlendirme toplantısı Bozüyük’te yapıldı.

Bozüyük İlçe Kaymakamlığı’ndaki toplantıya, şube ve ilçe müdürleri katılım sağladı. İl Müdürü Necmettin Yoldaş, ülkemizde bulunan hayvan varlığı, kurbanlık olarak kesilebilecek hayvan sayıları, Bilecik’te kesilebilecek kurbanlık hayvan varlığı hakkında bilgi verdi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, ilgili müdürlerin üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri ve koordineli bir şekilde çalışmaları konusunda talimat verdi.