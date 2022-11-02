Kuraş branşında Bilecikli 2 sporcu Avrupa Şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarında eğitim alan sporcular uluslararası turnuvalardaki başarılarına devam ederken, Kuraş branşında Bilecikli 2 sporcu Avrupa Şampiyo’nu oldu

Yunanistan’da düzenlenen Ümitler ve Gençler Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda 17 Avrupa Ülkesi ve 180 sporcu mücadele etti. Turnuvaya milli takım forması ile başarılı sporcular Fatihcan Erhan ve Haticenur Göktaş da katıldı. +100 kg sıklette mindere çıkan Milli Sporcu Fatihcan Erhan rakiplerine şans tanımadı ve altın madalya elde ederek Avrupa Şampiyonu oldu.+70 kg sıklette mindere çıkan Haticenur Göktaş ise karşılaştığı bütün rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan GSB Spor Okullarında eğitim alan sporcular uluslararası turnuvalardaki başarıları sürüyor. Son olarak kuraş branşında derece yapan sporcular milli takım formaları ile göz dolduruyor.

"Sporcularımız Avrupa Şampiyonu oldukları için çok gururluyuz"

Milli Sporcular Fatihcan ile Haticenur’u başarıları için tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “Sporcularımızın milli takım formaları ile böylesine uluslararası büyük turnuvalarda Avrupa Şampiyonu oldukları için çok gururluyuz. Geçtiğimiz hafta wushu branşında bu gururu yaşamıştık ve bu hafta da kuraş branşı için seviniyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gerek tesislerimizde gerekse de antrenmanlarda sporcularımızın gereksinim duyacakları olanakları en üst seviyeye çıkarttık. Böylesine bir fırsatı sporcularımıza tanıdığımızda neler yapabileceklerini bize gösterdiler. Bu başarının Bilecikli gençlere örnek olmasını diliyor, sporcularımız Fatihcan Erhan ve Haticenur Göktaş ile antrenörleri Serkan Can’ı tebrik ediyorum” dedi.