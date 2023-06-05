Bilecik İl Müftülüğünce Kayıboyu Kur’an Kursu yararına hayır çarşısı düzenlendi.

Hayır çarşında Kur’an Kursu öğreticileri ve Kur’an Kurslarının öğrencileri ile gönüllülerin hazırladığı yöresel yemekler, pasta ve tatlılar, hediyelik eşyalar, kıyafetler, sebze ve benzeri ürünler satışa sunuldu. Elde edilecen gelir Kur’an Kursu yararı için kullanılacak. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, katılımcılara ve hayır çarşısına katkı veren din görevlilerine, ilgili kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kayıboyu Kur’an Kursu bahçesinde düzenlenen hayır çarşısına Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Müftü Erhun, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.