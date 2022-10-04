Kur’an kursu öğrencileri şehitliği ziyaret etti

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, minik Kuran Kursu öğrencileri ile şehitliği ziyaret etti.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle minik Kur’an Kursu öğrencileri ile birlikte Bilecik Şehitliğini ziyaret etti.

Şehit Ayhan Ünver ve Şehit Mesut Bilir’in kabri başında toplanan minikler, Müftü Erhun’un yaptığı duaya amin diyerek ellerini semaya açtı.

Öğrenciler, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Şube Müdürleri Şerafetin Karagöz ve Necdet Akakuş, kurs öğreticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, kurslarında öğrendikleri Fatiha ve İhlas surelerini okuyarak şehitlerin ruhaniyetlerine hediye ettiler.