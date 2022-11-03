Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Bilecik AFAD Başkanlığı Koordinasyonda İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an kursunda “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” düzenlendi.

Tatbikata, AFAD Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde, Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Müftü vekili Vaiz İbrahim Atmaca, imam hatipler, müftülük çalışanları ve Kur’an kursunda eğitim gören öğrencilerin katıldı. Tatbikat alanına gelen Kaymakam Yüksel Ünal, tatbikatı yerinde inceledi. Tatbikatta Bilecik AFAD, Bilecik AFAD gönüllüleri, müftülük personeli ve imam hatipler görev aldı.

Kaymakam Yüksel Ünal, tatbikat sonrası yaptığı konuşmada, afetlerle ilgili eğitimlerin verilmesinin ve bu çerçevede çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Yapılan tatbikatların yanında risklerin öngörülmesi ve buna bağlı olarak verilecek eğimlerin çok önemli ve değerli olduğunu dile getiren Kaymakam Ünal, "İçişleri Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli olarak kuran kurslarımızda eğitim gören öğrencilerimiz ile beraber, özellikle depreme dayanıklı fiziki altyapıların oluşması ile birlikte deprem öncesi, esnası ve sonrasında neler yapacağımızı öğreniyor olmamız çok önemli bir husustur. Bu tatbikatlar sayesinde çocuklarımız ve gençlerimize yönelik bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Depreme hazır bir toplum için bu tarz tatbikatlara önem veriyoruz. Allah bizleri depremden ve her türlü afetten korusun inşallah. Bu konuyla ilgili geniş yelpazeli bir farkındalığın oluşturulması ve eğitimlerin verilmesi önemli. Bu çerçevede deprem tatbikatını Kuran öğreticilerimiz İmam hatiplerimiz ve öğrencilerimizle beraber tatbik ettik. Bu tatbikatta görev alan bütün öğrencilerimize, İmam hatiplerimize ve müftülük personelimize, AFAD’ın koordinasyonundaki paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.