Kur’an kurslarına destek amaçlı bir araya geldiler

Bilecik’teki İl Müftülüğü yetkilileri, Kayıboyu Kur’an Kursu öğrencilerine destek amacıyla hayır için kurulan pazarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Kayıboyu 4-6 yaş Kur’an Kursu yararına hayır için kurulan pazarda Bilecik Müftüsü Ali Erhun, din görevlileri, müftülük personeli ve vatandaşlar katılım gösterdi. İl Müftüsü Ali Erhun yaptığı bir konuşmada, “Kurslarımızda dinimiz İslam’ı hem de güzel erdemlerimizi öğrenip hayata taşıyacak öğrenciler yetiştirmeyi nasip eylesin, bu tür hayır için kurulan pazarlarda sadece maddi değil, manevi kazançları da beraberinde getiren hizmetlerdir’’ dedi.

Yapılan konuşmanın ardından hayır için kurulan pazar açılışı gerçekleşti. Daha sonra misafirler pazarı gezerek alışveriş yaptılar. Din görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri ve ailelerinin hazırladığı ikramların yanı sıra Kur’an kursu öğrencileri tarafından hazırlanan yöresel lezzetlerin satışa sunulduğu hayır için kurulan pazarda elde edilen gelir, öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılacağı bilgisi verildi.