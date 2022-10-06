Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle “Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi.

Bozüyük İlçe Müftülüğü ve İmam Hatip Lisesi ortaklığı ile Mevlidi Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere İlçe Müftülüğünce çeşitli hediyeler verildi. Hediye töreninde konuşan Müftü Ölmez “Bize bu imkanı sağlayan İmam Hatip Lisesi Müdürü Hayrettin Bal’a teşekkür ederim. Öğrencilerimizin katılımından dolayı öğrencilerimize de teşekkür ediyorum ve yarışmaya katılan öğrencilere hayatlarında ve derslerinde başarılar diliyorum” dedi.