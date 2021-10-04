Bilecik’te Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kur’an-ı Kerim ziyafeti yapılarak Mevlid-i Şerif okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri bu yıl ’Cami, Din Görevlileri ve Vefa’ temasıyla başladı. Bu kapsamda merkez Kayıboyu Camii’nde Kur’an-ı Kerim ziyafeti yapıldı. Ardından merkez Şerifpaşa Camii’nde Mevlid-i Şerif okunarak dini mübin-i İslam’a hizmet etme gayesiyle ömrünü camilere adamış vefat eden din görevlilerinin ruhaniyetine hediye edildi.

Tüm programlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek gerçekleştirildi.