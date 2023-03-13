Kumbaralarındaki harçlıklarını depremzede kardeşleri için bağışladılar

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Yediler 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremden etkilenen vatandaşlar için bağışladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden sonra bölgeye yardımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Bilecik İl Müftülüğü Yediler 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda eğitim gören minik öğrenciler de kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla ‘Türkiye İçin İyilik Vakti’ kampanyasına destek oldu.

Bilecik’te deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımları öğrencilerden teslim alan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, “4-6 Yaş Kur’an Kurslarında eğitim gören miniklerimiz deprem bölgesindeki kardeşlerine destekçi olmak için kumbaralarında biriktirmiş oldukları paraları bizlere göndermemiz üzere teslim ettiler. Miniklerin yardım etme duygusu ve akranlarını düşünmesi bizi çok duygulandırdı. Rabbimiz bir ayette ‘Allah yolunda malını harcayana, harcadığının yedi yüz misli ecir’ verileceği müjdeleniyor. İnanıyoruz ki sizlerin de bu bağışı böylesine güzel bir müjdeye vesile olacaktır. Ben bu hassasiyetlerinden ötürü minik öğrencilerimizi, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.