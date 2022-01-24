Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Osmaneli’ne 5 yeni proje

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde 5 yeni projenin hayata geçeceğini söyleyerek, "Bu kapsamda Aya Yorgi Kilisesi restore edilecek" dedi.

Tarih boyunca 18 medeniyetin yerleşim yeri yapmış Osmaneli’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile turizmdeki çıkışını hızlandıracak yatırımları, projeleri sırasıyla gerçekleştiriyor. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin sırasıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılarını ve üst düzey yöneticilerini Osmaneli’nde ağırladı. Bu kapsamda Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir Osmaneli’ni ziyaret ederek, Başkan Şahin’den projeler hakkında bilgi aldı.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde 5 yeni projemizi hayata geçireceğiz”

Bilecik İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan’ın da bulunduğu görüşme sonrası Başkan Şahin, “Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde 5 yeni projemizi hayata geçireceğiz” müjdesini vererek, projeleri şu şekilde sıraladı;

“Aya Yorgi Kilisesi restore edilecek. Ali Kezer ve Alaattin Dinlenmez Konakları’nda Osmaneli Özel Kent Müzesi kurulacak. Mustafa Kayın Konağı’nda bir kültür evi oluşturulacak, kent kütüphanesi ve kütüphane kafe inşası yapılacak, yeni kreşimize bebek kütüphane ve aileler için kütüphane kafe yapılacak.”

Öte yandan Başkan Şahin, ziyaretleri için Daire Başkanı Ahmet Akdemir’e ve organizasyonu gerçekleştiren AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Osmaneli ilçe Başkanı Şaban Güdem’e ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan’a teşekkür etti.