Kullanım dışı kalan su tesisleri yenileniyor

Bozüyük’te sel taşkınları nedeniyle kullanım dışı kalan içme ve kullanma suyu tesisi yenileniyor.

Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışların ardından gelen sel taşkınları nedeniyle Bozalan, Kapanalan ve Kuyupınar grup içme ve kullanma suyu tesisi kullanım dışı kalmıştı. KÖYDES projesi ile yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulan su tesislerinin inşaat yapım işi çalışmalarını Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk yerinde inceledi. Kaymakam Öztürk’e inceleme sırasında İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru eşlik etti.