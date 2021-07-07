Kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları yeniden yerlerine konuldu

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında bulunan ve son dönemde bakımsız halde olan giysi ve ayakkabı kumbaraları boyanarak tekrar yerlerine bırakıldı.

Sosyal belediyecilik anlamında faydalı çalışmaları gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, vatandaşların evlerinde bulunan ihtiyaç fazlası ayakkabı ve giysileri toplayarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına sunuyor. Bu kapsamda şehrin belirli noktalarına yerleştirilen ve bakımsız kötü bir görüntü oluşturan kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları boyanarak, yeniden yerlerine konuldu. Bu sayede vatandaşların kullanmadıkları eşyaları Güzel Market çalışanları tarafından toplanarak, gerekli temizlik, ütü ve bakım çalışmaları yapılan giysi ve ayakkabılar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere Güzel Market raflarında yer alacak.