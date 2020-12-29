Küçükelmalı Tabiat Parkı’ndaki çalışmalarda sona geldi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeleri sınırları içinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı’nın, yapılan çalışmalar sonrası bir turizm cenneti olacağını söyledi.

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü görevine atanan Adil Şencan’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Pazaryeri için güzel bir istişare toplantısı olduğunu aktaran Başkan Tekin, Küçükelmalı Tabiat Parkındaki çalışmaların sona geldiğini ve Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürümüz Adil Şencan ile park hakkında değerlendirme yaptıklarını söyledi. Başkan Tekin, “Küçükelmalı Tabiat Parkında Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve Pazaryeri Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü projeler kapsamında yapılan çalışmalar nihayet son aşamaya geldi. Pandemi dolayısı ile ziyarete kapalı olan Tabiat Parkımızda yüklenici firma çalışanları işlerini özveri ile tamamlayarak son dokunuşları gerçekleştiriyor. İnşallah bu sene parkımızı hizmete açarak vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği gözde bir mekan olacak. Gelen ziyaretçilerin memnun kalmaları için her türlü onların sosyal faaliyetlerini rahatlıkça gerçekleştirmesi için Küçükelmalı Tabiat parkında yapılan çalışmalar, yürüyüş yolları, kafeterya, kır lokantası, balık tutma iskelesi, bungalov evleri, gözetleme kuleleri, çocuk parkı, anfi tiyatro ile Küçükelmalı Tabiat Parkımız Bilecik’in gözdesi ve çevre illerden misafir akınına uğrayan turizm cenneti haline gelecek” dedi.