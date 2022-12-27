Küçükelmalı Köy Yaşam Merkezi vatandaş ve öğrencileri geliştiriyor

Bilecik Küçükelmalı Köy Yaşam Merkezi, vatandaşların ve öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine ve nitelikli zaman geçirmelerine imkân sunuyor.

Bilecik’te kullanılmayan köy okulu binaları, köy yaşam merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim, ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölye ve gençlik kamplarına, eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürüldü. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ‘Köy Yaşam Merkezi’ ve ‘Doğa Okulu’ öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuldu. Kınık İlkokuluna bağlı Küçükelmalı Köy Yaşam Merkezinde her hafta çarşamba günü bir okulun öğrencileri çömlekçilik, okçuluk, dart, geleneksel oyunlar, kitap okuma, ilçe tarım müdürlüğünün destekleriyle bitkileri yerinde tanıma, orman şefliğinin destekleri ile ağaç türlerini ve doğada yaşayan hayvan türlerini tanıma, doğa yürüyüşü gibi etkinler yaparak hem öğreniyorlar hem de gönüllerince eğleniyorlar.