Küçükelmalı Eğitim Kampı bahçesinde çocuklara güvenli ortam sağlandı

Küçükelmalı Eğitim Kampı bahçesi, çocukların güvenli şekilde spor faaliyetlerini yapabilmeleri için tedbirler alınıyor.

Pazaryeri Kaymakamlığı’nın girişimiyle, Küçükelmalı Eğitim Kampı bahçesine 110 metre uzunluğunda, 3 metre yükselikliğinde taş duvarla çevriliyor. Alanda inceleme yapan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, “Çocukların futbol, basketbol, voleybol ve diğer sportif faaliyetlerini güvenli bir şekilde yapacakları nezih bir ortam oluşturulması için zemin hazırlandı. İlçemiz Küçükelmalı Eğitim Kampının bahçe duvarlarının yapımını sağlayan yardımsever işletmecilerimize ve yapım sırasında desteklerini eksik etmeyen Pazaryeri Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.