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Küçük Elmalı Göletinde çevre yürüyüşü yapıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ’Türkiye Çevre Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde Küçük Elmalı Göleti’nde gerçekleştirilen ’81 İlde 81 Milyar Adım’ slagonuyla çevre yürüyüşü etkinliğine katıldı.

BİLECİK 13.06.2022, 10:15
Küçük Elmalı Göletinde çevre yürüyüşü yapıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ’Türkiye Çevre Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde Küçük Elmalı Göleti’nde gerçekleştirilen ’81 İlde 81 Milyar Adım’ slagonuyla çevre yürüyüşü etkinliğine katıldı.

Çevre Haftası dolayısıyla Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Göleti’nde 81 İlde 81 Milyar Adım çevre yürüyüşü düzenlendi. Tüm şehirlerde eş zamanlı olarak başlayan ’81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü’ne Vali Kızılkaya’nın yanı sıra; Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve çevre müfettişi gençler katıldı.

Etkinlik gölün etrafındaki parkurda yürüyüş yapılmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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