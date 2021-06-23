Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimleri yapıldı.

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin olağan genel kurul toplantısı Bozüyük Kaymakam Hasan Yaman başkanlığında gerçekleştirildi. Seçim öncesinde İl Genel Meclis (İGM) üyeleri Mesut Çetin, Erdinç Gesge ve Hüseyin Elmas ile muhtarlardan Hayati Huylu, Sadettin Akkaya ve İsmail Kılıç adaylığını açıkladı. Kapalı oylama usulü yapılan ve adeta kıran kıran geçen seçimlerin ardından İGM üyeleri Mesut Çetin 27, Hüseyin Elmas 24, ve Erdinç Gesge 18 oy aldı. Bu sonuçlarla en fazla oyu alan İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin ve Hüseyin Elmas Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi oldu.

Birlik Encümen üyeliğine aday olan muhtarlardan Cihangazi Köyü Muhtarı Hayati Huylu 27, Bozalan Köyü Muhtarı Sadettin Akkaya ise 21 oy alarak birlik encümeninin asil muhtar üyeliğine seçildi. Akçapınar Köyü Muhtarı İsmail Kılıç da birlik encümeninin yedek muhtar üyeliğine seçildi.

Toplantı, üye seçimlerinin ardından diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile dilek ve temenniler bölümü ile sona erdi.