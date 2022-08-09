Köylerde gerçekleştirilen yatırımları inceledi

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve yanındaki heyet Bozüyük ilçe merkez köylerinde gerçekleştirilen yatırımları inceledi.

Genel Sekreter Seda Bayrakçı; Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akil Şahin, İl Genel Meclisi üyeleri Mesut Çetin ile Erdinç Gesge, birim müdürleri ve teknik personel ile birlikte kentte ki yatırımları yerinde inceledi. Bayrakçı, Bozüyük İlçesi köylerinde ziyarette bulundu. 2022 yılı KÖYDES programı dahilinde gerçekleştirilen içme suyu hizmetlerinden, Bozüyük İlçesi Dombayçayırı, Yeniüreğil ve Yeniçepni köylerine yapılan her biri 50 ton kapasiteli yeni modüler prefabrik gömme depolar ile Darıdere köyüne yapılan 25 ton kapasiteli yeni modüler prefabrik biriktirme depo ve terfi hattı çalışmalarını inceledi.

Ayrıca köylerde İl Özel İdaresi kaynakları ile yapılan yol hizmetlerinde Dodurga Erikli yolunun PMT işleri tamamlanan 6km’lik kısmında BSK asfalt kaplama çalışmaları ile Göynücek Düzağaç Dombayçayırı köy yollarının asfalt bakım onarım çalışmalarını inceledi.

Bayrakçı çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini bildirerek biten çalışmaların vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.