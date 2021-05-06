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Köylerde çöp toplama hizmetleri görüşüldü

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, köylerdeki çöp toplama hizmetlerini masaya yatırdı.

BİLECİK 06.05.2021, 11:35
Köylerde çöp toplama hizmetleri görüşüldü

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, köylerdeki çöp toplama hizmetlerini masaya yatırdı.

Bilecik İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile referans yetkilileri bir araya gelerek köylerde çöp toplama hizmetleri görüşüldü. Yapılan toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Bilecik İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Seda Bayrakçı hanımefendi ile birlikte referans yetkilileri ile bir araya geldik. İlimizdeki tüm köylerimizde çöp toplama hizmetlerinin tek elden yapılabilmesi için gerekli görüşmelerin için toplandık. Toplantı olum geçti. İnşallah hayırlı olur" dedi.
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