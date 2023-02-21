Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, mahalle ve köy muhtarlarına teşekkür belgesi verdi.

Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere toplanan yardımlarda emeği geçen tüm mahalle ve köy muhtarlarına teşekkür belgesi verdi. Kaymakam Mercan, “Biliyorum emeğinizin karşılığı bu değil çok uğraştınız elinizden geleni yaptığınızı bizzat gördüm hepinize teşekkür ediyorum. Bizler sizlerden razıyız Allah’ta razı olsun” dedi.