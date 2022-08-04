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Köy muhtarları ile bir araya geldi

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, köy muhtarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

BİLECİK 04.08.2022, 10:42
Köy muhtarları ile bir araya geldi

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, köy muhtarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bilecik’in Söğüt kaymakamı Ömer Faruk Tuncer köy muhtarları ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede köylerin genel sorunları, vatandaşların talep ve şikayetlerine çözüm üretilmesinin yanı sıra 741’inci Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri görüşüldü.

Toplantıya, İl Genel Meclis Üyeleri, kamu kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.

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