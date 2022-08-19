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Köy köy gezerek miniklere trafik eğitimi veriliyor
Bilecik’in Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri köy köy gezerek miniklere trafik eğitimi veriyor. Bu çerçevede Söğüt ilçesi Çaltı köyünde çocukları bilinçlendirmek amacıyla trafik eğitimi verdi. Öte yandan ekipler, “Bilinçli nesiller yetiştirmek için trafik eğitimlerimiz devam edecektir” mesajını verdi.
BİLECİK 19.08.2022, 10:01
Bilecik’in Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri köy köy gezerek miniklere trafik eğitimi veriyor. Bu çerçevede Söğüt ilçesi Çaltı köyünde çocukları bilinçlendirmek amacıyla trafik eğitimi verdi. Öte yandan ekipler, “Bilinçli nesiller yetiştirmek için trafik eğitimlerimiz devam edecektir” mesajını verdi.