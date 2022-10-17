Köy halkı mahalle olmak için referanduma gitti

Bilecik kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Aşağıköy, merkez ilçe seçim kurulunca yapılan referandum sonucu mahalle statüsüne alındı.

Bilecik merkeze 10 kilometre uzaklıkta olan bin 87 nüfuslu 693 seçmenin bulunduğu Aşağıköy köyünün belediye hizmetlerinden faydalanabilmesi için köy sakinleri, imza toplayarak valiliğe başvurdu. Valiliğin talebi gönderdiği Yüksek Seçim Kurulu da Aşağıköy’ün mahalle statüsüne alınması için referandum yapılması kararı alındı. Merkez ilçe seçim kurulunca dün Aşağıköy’de kurulan sandığa giden 490 seçmenin 398’ü ‘Evet’, 92’si’ ‘Hayır’ oyu kullandı.

Bu sonuçla Aşağıköy Bilecik’in 13’uncu mahallesi oldu.