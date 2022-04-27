Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nun müzikli çocuk oyunu “Kostüm Odası” minik tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor.

İlk gösterimi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği etkinlikleri çerçevesinde yapılan oyun beğeni ile izleniyor. Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nun ilk çocuk oyunu olan “Kostüm Odası” her hafta Çarşamba günleri Metristepe Kültür Merkezi’nde 11:00 ile 14:00 saatlerinde 2 seans olarak sahnelenecek. Minik tiyatro severler tarafından yoğun ilgi gören oyunu bu gün Halime Hatun Anaokulu öğrencileri ilgi ile izledi. Öğrenci velileri oyun bitiminde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na belediyenin kültürel etkinlikleri için teşekkür ederek miniklerin tiyatro oyununu severek izlediğini belirttiler.