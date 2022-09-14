Koroner Anjiografi Ünitesi Bilecik’te hizmet vermeye başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet vermeye başlayan koroner anjiyografi ünitesinde hazırlık ve açılış aşamasında emeği geçen ve birimlerde çalışmakta olan personellere başarı belgesi verildi.

Bilecik’te il dışına en fazla sevkin yapıldığı kalp rahatsızlıklarını Bilecik’te tedavi edecek koroner anjiografi ünitesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet vermeye başladı. Koroner anjiyografi ünitesi, 6 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 16 yataklı kardiyoloji servisini bünyesinde barındırıyor. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, donanımlı kalp merkezinin hazırlık ve açılış aşamasında emeği geçen ve birimlerde çalışmakta olan personellere başarı belgesi uygun gördü.

Ünitenin açılmasıyla kalp hastalıklarına hızlı teşhis ve tedavi sağlamayı hedefleyen Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ve hastane yönetimi tarafından başarı belgeleri personellere takdim edilip başarı dileklerinde bulunuldu.